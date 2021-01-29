По итогам года потребительский спрос на золото снизился до минимума за 11 лет

По данным Всемирного совета по золоту, в 2020 году было реализовано около четырех тонн золота — это минимальный уровень за 11 лет, по итогам года продажи снизились почти на 14%. Особенно низким спрос был в четвертом квартале — на бирже было продано 783,4 т, на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что стало самым слабым кварталом с момента начала мирового финансового кризиса во втором квартале 2008 года.

По итогам года потребительский спрос на золото сни зился до минимума за 11 лет

В первую очередь «под нож» в период пандемии коронавируса потребители пустили покупку ювелирных изделий. В IV квартале их продажи упали на 13% по сравнению с предыдущим годом — до 515,9 т, общий годовой объем составил 1411,6 т, что на 34% ниже, чем в 2019 году, и является историческим годовым минимумом.

При этом золото оставалось привлекательным инвестиционным товаром. Так розничные продажи золота и монет вырос в последнем квартале 2020 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019, за год было реализовано на 3% больше, чем в предыдущем (896,1 т). Тем не менее, это меньше, чем в среднем за последние 10 лет (1199,5 т).

Значительно снизили закупки золота Центральные банки. Спрос с их стороны за минувший год упал на 59%, причем основные объемы были ими приобретены в первом квартале.

На 2021 год Всемирный совета по золоту прогнозирует рост на рынке золота, хотя и достаточно сдержанный. При этом аналитики фонда делают оговорку, что глобальный экономический рецидив от COVID-19 или любые другие непредвиденные риски могут привести к ослаблению спроса. Но в то же время, в случае обострения кризиса спрос, наоборот, может резко возрасти, поскольку в подобные времена экономических невзгод инвесторы исторически ищут высококачественные, ликвидные активы, такие как золото.