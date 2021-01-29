Под Петребургом начинается строительство города-спутника на деньги Сбербанка

«Новосаратовка» — такое название носит масштабный урбанистический проект площадью около 700 Га на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По данным Венеры Хадеевой, заместителя генерального директора по производству и операционному управлению Группы ЦДС — застройщика проекта, всего течение 20 лет планируется построить более 4,5 млн кв. м жилья для 300 тыс. человек, что сопоставимо с населением Мурманска или Петрозаводска.

Реализация проекта города-спутника Северной столицы начнётся с освоения территории площадью 56 Га. На ней должны быть построены жилые дома общей площадью около 550 000 кв. м, школа на 1375 мест и три детских сада на 870 мест, паркинги, коммерческие учреждения на первых этажах и даже пожарная часть.

На первом этапе на деньги Сбербанка будет построен с использованием нового механизма эскроу-счетов жилой квартал «Город Первых». Сбер на эти цели предоставит застройщику пятилетний кредит в сумме 4,8 млрд рублей. Проект финансируется в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития.

Хотя Сбер отмечает, что Группа ЦДС для него — новый партнер, тем не менее банк рассчитывает продолжить сотрудничество и по завершении первого этапа предоставить следующие кредиты — на строительство дорог, социальных и других объектов.