Промышленность Москвы за год выросла на 5,1%

Рост промышленного производства в столице в 2020 году составил 5,1% по сравнению с 2019 годом. Основным драйвером стала обрабатывающая промышленность – среди лидеров оказались производство машин и оборудования, химии, продуктов питания. сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Столичная экономика по итогам прошлого года оказалась устойчивой к воздействию кризисных явлений, связанных с пандемией. Так, промышленное производство в Москве выросло на 5,1%, основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, она увеличилась на 5,9% по сравнению с 2019 годом. Самый значительный рост зафиксирован в производстве машин и оборудования – в 4,7 раза. Так, увеличился выпуск лифтов – на 10,6%, что связано с ростом спроса на фоне плановой замены лифтового оборудования в Москве, а также выводом на рынок новых строительных проектов. Положительная динамика наблюдалась еще в одной крупной товарной категории: по итогам 2020 года в 6,7 раза выросло производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей», – цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

По данным департамента, также в 2,1 раза в прошлом году увеличилось производство химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов и др. А в одной из ключевых категорий – производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих средств – выпуск увеличился в 4 раза.

«По итогам 2020 года мы отмечаем двукратный рост в отраслях, связанных с производством товаров первой необходимости. Так, производство пищевых продуктов выросло на 39,1% – в основном, за счет увеличения в 4,2 раза выпуска мяса и субпродуктов - до 13,8 тысячи тонн и мясных полуфабрикатов - на 17,6% до 90,3 тысячи тонн. Рост объемов выпуска преимущественно связан с активным выходом на зарубежные рынки сбыта - в частности, в сегменте поставок курицы в Китай и страны Ближнего Востока, а также сокращением импорта свинины», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Помимо этого, на 48,3% в прошлом году выросло производство бумаги и бумажных изделий, что связано с увеличением доли онлайн-продаж и более активным распространением сервисов доставки, которым необходима картонная упаковка. Кроме того, производство электрического оборудования в 2020 году увеличилось на 41,8%.