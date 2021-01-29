Псаки раскрыла подробности разговора Путина и Байдена

Президент США Джо Байден «никогда не сдерживался» в высказывании суждений о действиях президента РФ Владимира Путина и российского правительства и передал это в ходе лефонного разговора с ним, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Она отметила, что у американского лидера были четкие цели, и он реализовал их во время беседы.

"Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора", — цитирует Псаки РИА Новости.

Путин и Байден переговорили по телефону 26 января впервые с момента инаугурации американского лидера. Как сообщили в Кремле, президенты обсудили СНВ-3, выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь Белый дом передавал, что Байден в разговоре выразил озабоченность по ряду тем, включая ситуацию с Навальным.