Путин подписал закон о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года».

Ранее сообщалось, что Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали соглашение о продлении на пять лет договора по стратегическим наступательным вооружениям до 5 февраля 2026 года.

26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В ходе разговора лидеры России и США договорились о продлении договора СНВ. «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – говорится в сообщении официального сайта президента России.

Действующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекращал свое действие 5 февраля 2021 года.

Администрация президента США Дональда Трампа отказывалась продлять действующий договор СНВ без присоединения Китая к соглашению.