Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Михаил Климентьев/ТАСС
Глава российского государства Владимир Путин проведёт в пятницу, 29 января оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.
Об этом рассказал журналистам руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков.
«Пятница пройдёт без каких-то крупных публичных мероприятий, в середине дня у Владимира Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и потом ещё несколько просто рабочих встреч уже непубличного характера», – резюмировал Песков.
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Совет безопасности Российской Федерации – конституционный совещательный орган при президенте РФ, который осуществляет подготовку решений главы российского государства по вопросам обеспечения защищённости граждан страны и государства в целом от внутренних и внешних угроз.