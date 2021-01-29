Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Глава российского государства Владимир Путин проведёт в пятницу, 29 января оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Об этом рассказал журналистам руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Пятница пройдёт без каких-то крупных публичных мероприятий, в середине дня у Владимира Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и потом ещё несколько просто рабочих встреч уже непубличного характера», – резюмировал Песков.

Наша справка

Совет безопасности Российской Федерации – конституционный совещательный орган при президенте РФ, который осуществляет подготовку решений главы российского государства по вопросам обеспечения защищённости граждан страны и государства в целом от внутренних и внешних угроз.