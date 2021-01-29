Россияне прячут валюту в матрасы

Согласно данным Банка России, валютные средства россиян в банках в декабре выросли до максимального с начала пандемии уровня — 92,1 млрд долларов. И все же, хотя население уже понесло валюту на хранение в банки, ее общая сумма на счетах физлиц еще не достигла $96,5 млрд., которые лежали на счетах в начале года. То есть за год валютные сбережения россиян просели на 4,6%, или на 4,5 миллиарда долларов.

В основном в течение 2020 года пополнялись текущие счета — на $8,3 млрд. Наибольший же отток наблюдался с депозитов: клиенты забрали с них $12,8 млрд. Но в декабре и в этом секторе произошли позитивные изменения: объем средств населения на срочных валютных вкладах в декабре 2020 г. увеличился на 0,9% — до $61,8 млрд.

Гораздо активнее россияне стали и покупать иностранные деньги. Так, по оценке Банка России, объем конвертации российских рублей в валюту за последние два месяца прошлого года составил 4,7 млрд долларов. Причем, как свидетельствует Обзор ЦБ о состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2020 года (более свежих данных регулятор пока не опубликовал), 4,39 млрд долларов из них — наличные. Из того же отчета следует, что, хотя спрос по сравнению с октябрем и вырос на 13%, он, конечно, не сопоставим с мартовским ажиотажем, когда в самом начале пандемийной паники население купило 5,65 млрд долларов.

Данные Банка России

Причины, по которым росссияне потянулись за валютой, в общем, очевидны — кризис, ослабление рубля, ускорение темпов инфляции. Один из факторов роста спроса на доллары и евро — очень низкие рублевые ставки по депозитам в банках. Многие в поисках более выгодных финансовых инструментов традиционно обратили свои взоры на валюту, отмечают эксперты.

В то же время рост покупки валюты физлицами говорит о стабилизации финансового положения населения — в разгар кризиса многие россияне таким образом формируют финансовую «подушку безопасности».

Спрос на валюту в конце 2020 года объясняется еще и сезонными факторами: люди получали премии или 13-е зарплаты, или же диверсифицировали рублевые вклады по факту их окончания в валютные с целью долгосрочного накопления для дорогостоящей покупки в будущем, поскольку ставки в рублях относительно низкие, а долларовый вклад является более стабильным, объясняет главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

На эти решения также однозначно повлияла динамика валютных курсов в прошлом году — рубль по большей части терял свои позиции, и в данном случае доллар кажется многим островком стабильности. Особенно с приходом к власти нового президента в США — определенно сказать, какой будет его политика пока невозможно, но он уже присвоил России статус врага, так что вполне вероятно возникновение рисков новых санкций, а это неминуемо потянет рубль вниз. И это может быть хорошим моментом для «распаковывания» долларовых вкладов.

И все же, указывает аналитик, объем приобретенной населением валюты в размере около 5 млрд долл. на самом деле — не такая уж большая сумма, это по факту всего не более 1% от объема всех средств, которые россияне держат в банках. Такое движение валюты не обещает ни возникновения ее дефицита, ни какого-либо изменения в покупательской способности граждан, ни кардинальных изменений в экономике страны. Есть надежда, что экономика наконец, в результате начавшейся кампании по вакцинации населения от ковида, будет восстанавливаться, но пока медленными темпами.

Что же касается курса доллара в перспективе на конец первого квартала, то, как ожидает Алексей Антонов, он не будет демонстрировать резких скачков — для этого нет предпосылок, поскольку нефть торгуется в пределах 55-56 долл. за баррель и показывает в целом восходящую динамику, поэтому курс «американца» может быть в районе 74-76 рублей, но ко второй половине года ситуация может быть иной. Ослабление рубля возможно за счет очередных междоусобиц внутри ОПЕК+ или, что наиболее вероятно, из-за санкций, которые могут грозить России в связи с ситуацией с Навальным — Байден и ЕС вряд ли «успокоятся» по этому поводу. Соответственно, во второй половине 2021 доллар может достичь уже 77-79 руб., что в целом на руку тем, кто купил валюту, когда курс был более-менее комфортный.

Многолетний опыт наблюдения россиян за поведением курса национальной валюты не проходит даром, говорит, в свою очередь, старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Граждане научились различать приближение опасных периодов для рубля и на фоне низких процентных ставок по банковским вкладам все больше вовлекаются в активную защитную игру.

После того как в начале ноября 2020 года стало понятно, что новым президентом США станет демократ Джо Байден, а Демократическая партия США, известная своей антироссийской линией, получила большинство в палате представителей и имеет все шансы получить полный контроль над американским конгрессом, россияне верно оценили рост санкционной угрозы и приближение нового опасного периода для рубля.

Однако, как показывает практика, наши соотечественники часто спешат в своих финансовых решениях, обращает внимание эксперт.

Например, в феврале 2020 года, когда курс рубля только начинал свое падение, физлица активно продавали иностранную валюту. А нерезиденты и иностранные банки, напротив, очень активно ее скупали. И падение курса российской валюты продолжилось и в марте. В период ноября-декабря 2020 года складывалась аналогичная ситуация, только теперь россияне активно скупали иностранную валюту на сумму 367 млрд. рублей (4,7 млрд дол.), а нерезиденты, напротив, покупали рубли правда на небольшую сумму 13,1 млрд рублей ($174 млн.). В итоге курс рубля укреплялся и в ноябре, и в декабре, и даже в первой половине января.

«Сейчас мы видим, как ожидаемые гражданами санкционные риски, наконец, начинают проявляться в курсе российской валюты, которая с 20 января подешевела к доллару на 2,5-3,0%. И, судя по всему, падение рубля продолжится, вопрос лишь в том, на каком уровне наши соотечественники начнут продавать иностранную валюту и покупать ее начнут нерезиденты и иностранные банки, — отмечает Александр Розман. — Вероятно, это будут предыдущие минимумы рубля вблизи 80-82 за американский доллар. Именно здесь к игре против рубля могут подключиться крупные иностранные игроки, соответственно, падение курса в этом случае может продолжиться и к 85, и даже к отметке в 90 рублей за доллар, но на небольшой срок.

Российским банкам уход населения в иностранную валюту даже на руку. Потому что 4,2 млрд из 4,7 млрд долл. приобретенных россиянами валюты отправилось на счета и вклады отечественных банков, компенсируя отток, который мы наблюдали в течение второй половины 2020 года. Так что, заключает аналитик, вряд ли в данной ситуации можно говорить о заметном улучшении в финансовом положении граждан, по крайне мере, этого не видно в изменениях потребительской модели поведения. Скорее, всплеск покупок валюты в конце 2020 года — это попытка защититься от выросших для курса рубля девальвационных рисков.

Изменения же в структуре сбережений россиян в 2020 году очень хорошо описывают картину инвестиционных ожиданий граждан на 2021 год. Первое, что можно отметить, это снижение интереса к более длинным (от 1 года) рублевым банковским продуктам с фиксированной доходностью (вкладам) их объем за прошлый год сократился на 7,9%. При том, что объем этих инструментов в том же 2020 году, но в иностранной валюте вырос на 4,1%.

Второе, что отмечает аналитик, это снижение в 2020 году общего интереса к среднесрочным банковским продуктам с фиксированной доходностью (депозиты от 31 дня до 1 года) и в рублях (-10,6%), и в иностранной валюте (-22,9%). Третье — это не сильное снижение объема рублевых краткосрочных депозитов (до 30 дней) — минус 2,0% за 2020 год и 52%-й скачок в краткосрочных вкладах в иностранной валюте. И наконец, четвертое, что подчеркивает и делает картину ярче, — это рост средств на счетах. В рублях он составил 52,2% за 2020 год, а в иностранной валюте 64,4%.

В итоге, говорит Розман, россияне постепенно уходят от длинных и среднесрочных депозитов в пользу краткосрочных, номинированных в иностранной валюте. Судя по этой динамике, граждане видят теперь больше рисков на горизонте, превышающем 1 год, что означает более слабый курс рубля в перспективе от 1 года.

На среднесрочном горизонте до 1 года, у населения наблюдается максимальная неопределенность, констатирует Александр Розман. Но отток в рублях медленнее, что, видимо, означает ожидание некоторого укрепления курса российской валюты в середине года.

Что касается оценки краткосрочных перспектив 1-2 месяца, они, судя по явному предпочтению именно иностранной валюты, сильно сместились для граждан в негативную сторону. Что говорит об ожидании сильного падения курса в ближайшие месяцы.