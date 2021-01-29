В экосистему, которую сейчас активно формирует Сбер, будет включен маркетплейс электронной коммерции goods.ru, говорится в сообщении банка. Соглашение о намерениях по совместному развитию проекта подписали Сбер, «М.Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован. В рамках договоренностей банк намерен вложить в развитие Goods.ru порядка 30 млрд руб., а также выкупить часть долей, принадлежащих «М.Видео-Эльдорадо» за 4 млрд рублей.

В Сбере отметили, что Goods.ru оценен приблизительно в 10 млрд руб. По итогам сделки Сбер получит 85% долю в маркетплейсе, а также интегрирует проект в экосистему наравне с такими компаниями экосистемы, как СберЛогистика, СберМаркет, Сбер Еаптека, Самокат. Кроме того, 10% сохранит за собой «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров компании.

Благодаря всем этим изменениям Goods.ru должен стать основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться. Обязывающее соглашение для участников сделки планируется подписать в первой половине 2021 года.

В прошлом году Сбер выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление бизнеса, не раз о намерении развивать данное направление заявляли топ-менеджеры. Однако, как пишет «Интерфакс», в рамках прошедшего в ноябре Дня инвестора Лев Хасис, первый зампред правления Сбера признал, что банк не смог достичь целей стратегии по созданию лидирующего игрока в электронной коммерции, но извлек уроки для их достижения в будущем.

В Сбере убеждены — российский e-commerce рынок далек от насыщения и весьма перспективен. Об этом, в частности говорилось в презентации стратегии до 2023 года, подготовленной к прошлогоднему Дню инвестора.

Сбер приобрел будущую основную e-commerce площадку

Цель нынешней сделки — создать на рынке отечественного e-commerce одного из крупнейших игроков, который бы по обороту не уступал таким гигантам, как Wildberries и Ozon, полагает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Так, в Сбере полагают что оборот консолидированной площадки goods.ru уже через 3 года сможет составить 500 млрд руб.

Однако на самом деле у этого плана есть серьезные риски, считает аналитик. В условиях падения доходов граждан из-за пандемии каждый из десятки крупных маркетплейсов изо всех сил будет тянуть «одеяло на себя». Существующие цифры пока играют против: доля goods на российском рынке по итогам 2019 года составляла 0,3%, предположительный оборот компании за 2020 год не превышает 13 млрд рублей, в то время как у ключевых конкурентов — Wildberries и Ozon обороты за год составляют свыше 400 и 100 млрд руб. в год соответственно.

При этом в 2019 году второе место было у Ситилинка, а Ozon лишь на третьем, но за год компания смогла его обогнать. При таком расположении сил на рынке e-commerce, считает Антонов, Сберу было бы предпочтительнее концентрироваться на 5-4%-й доле рынка, при интеграции в новую компанию существующих сервисов Сбера — это была бы вполне правдоподобная стратегия.

Таким образом Сбер хочет конкурировать с бывшим партнером Яндексом, у которого остался Яндекс Маркет, комментирует основатель TalkBank Михаил Попов. и другими игроками, которые активно развиваются на рынке e-commerce.

Как считает эксперт, свою Сбербанк реализует дешевле, чем это могли бы сделать другие игроки. Например, сделка с Goods оценивается с дисконтом в четыре раза по сравнению с успешно реализовавшем IPO Ozon, у которого тоже были переговоры со Сбербанком. Здесь показательна, считает он, переговорная сила Сбербанка, который может получать такие выгодные условия при вхождении в проекты или их выкупе.

В целом, уверен Михаил Попов, борьба банков и маркетплейсов только начинается. Неслучайно Wildberries объявил о покупке банка, Яндекс собирался купить Тинькофф, и сейчас рассматривает альтернативные варианты развития в финтехе. По другой модели идут отдельные банки, которые больше ориентируются на сотрудничество с маркетплейсами.