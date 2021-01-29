Собянин: более половины москвичей перенесли коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большая часть жителей столицы уже перенесли коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС.

«По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые проводим, больше половины москвичей переболело. Те люди, которые знают, что они переболели — им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла, об этом говорят и врачи», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

При этом градоначальник отметил, что повторное заражение коронавирусом регистрируется у одного процента переболевших.

«Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента», – сказал он.

По мнению Собянина, небольшое число случаев повторного заражения коронавирусом говорит о том, что иммунитет сохраняется после болезни достаточно долго, а поэтому переболевшим не стоит спешить прививаться. «Лучше подождать до лета или осени, чтобы к осеннему сезону подготовиться. Но если есть желание, пожалуйста», – резюмировал мэр Москвы.

С 4 декабря 2020 года в Москве открыта электронная запись для прививки от коронавируса, а с 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов. На первом этапе вакцинация проводится для граждан, которые находятся в основной группе риска – это врачи и учителя.

С 28 декабря 2020 года открылась запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это – занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других.

Следует отметить, что данные о числе переболевших, которые привел мэр Москвы, кардинально расходятся с официальной статистикой. Как сообщает официальный городской интернет-портал mos.ru, в Москве зафиксировано за весь период эпидемии 925 тысяч 358 случаев