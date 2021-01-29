Toyota вновь обошла Volkswagen по числу проданных автомобилей

Автомобильная компания Toyota снова на высоте, сообщает CNN. Японская компания вернула себе статус самого продаваемого в мире автопроизводителя и превзошла предыдущего лидера Volkswagen Group.

Согласно данным, опубликованным в четверг, Toyota продала 9,5 миллиона автомобилей по всему миру в 2020 году, включая линейки Daihatsu и Hino. Это немного превосходит результат Volkswagen Group в 9,3 миллиона единиц. В группу Volkswagen также входят такие автомобильные марки, как Audi, Skoda и Porsche.

Крупные автопроизводители годами борются за мировую корону. В 2013 году Toyota стала лидером продаж, обогнав General Motors. Два года спустя Volkswagen обогнал Toyota, а в 2017 полностью вытеснил ее из рейтинга. Теперь японская компания неожиданно вернулась на вершину автомобильного производства.

Одним из факторов, повлиявших на рост продаж Toyota, стала пандемия COVID-19. Поставки Volkswagen упали на 15,2% по сравнению с предыдущим годом, а поставки Toyota на 11,3%. По мнению аналитиков UBS, из-за нехватки компонентов Volkswagen потерял 100 000 единиц в первые три месяца года, или примерно 4% мирового квартального производства.

Однако на прошлой неделе Volkswagen заявил, что прибыль в 2020 году превысила 12 миллиардов долларов – это указывает на восстановление продаж во второй половине года. Компания также указала на небольшой рост своей доли на мировом рынке легковых автомобилей, а также на огромный скачок закупок электромобилей и гибридов. Toyota еще не опубликовала финансовые результаты за 2020 год.

