В феврале в Москве стартует цикл бесплатных семинаров для бизнеса

Цикл бесплатных семинаров для бизнеса, посвященных особенностям работы в Москве, пройдет со 2 февраля по 30 марта. Принять участие в семинарах может любой желающий, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Встречи пройдут в двух форматах: очно и онлайн. Участники узнают, как оформить разрешение на строительство, подключиться к инженерным сетям, а также получить финансовую поддержку от города.

«Общаясь с представителями бизнеса, мы поняли, что есть определенный список однотипных вопросов, которые возникают у них в процессе работы. Так было принято решение провести цикл семинаров, где участникам расскажут, например, как получить разрешение на строительство, подключиться к инженерным сетям, а также получить финансовую поддержку от города», – добавил руководитель ведомства.

Глава ведомства напомнил, что свыше 120 столичных предприятий имеют налоговые и имущественные льготы и пользуются различными мерами поддержки от города. Информационную поддержку также оказывает Инвестпортал Москвы, который стал «фактически полноценным виртуальным офисом с широким выбором доступных электронных услуг», добавил Прохоров.

Спикерами на мероприятиях выступят представители департамента инвестиционной и промышленной политики и других органов власти, а также специалисты Городского агентства управления инвестициями. Первый семинар цикла состоится 2 февраля. Эксперты УФНС России по городу Москве расскажут, как избежать отказа в регистрации предприятия, обсудят эффективность этой процедуры с инвесторами и дадут оценку новым онлайн-сервисам УФНС для ведения бизнеса.

В общей сложности состоится девять семинаров. Подробное расписание и форма для регистрации доступны по ссылке.