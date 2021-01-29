В Испании запущен супербюджетный высокоскоростной поезд

Несмотря на пандемию, амбициозное расширение высокоскоростной железной дороги в Испании идет полным ходом. Как сообщает CNN, в стране начал работу быстрый, но бюджетный поезд от государственного оператора Renfe Avlo. Он будет перевозить пассажиров между Мадридом и Барселоной (на расстояние 500 км) всего за 5 евро (460 рублей).

Avlo движется со скоростью 330 километров в час и вмещает 438 посадочных мест. В Испании рассчитывают, что новая транспортная система начнет функционировать в полной мере с 23 июня и будет выполнять четыре ежедневных обратных рейса. Пока что рейсы осуществляются раз в несколько дней.

Хотя большинство поездок займет не менее трех часов, с дополнительными остановками в Гвадалахаре, Калатаюде, Сарагосе, Лериде, Таррагоне и Жироне, рейсы без остановки достигнут конечного пункта примерно за 2,5 часа.

Renfe долго работали над переоборудованием 112 старых поездов, чтобы сделать их более быстрыми, но менее энергозатратными. Запуск проекта неоднократно переносили в связи с пандемией. В итоге, он совпал с 80-летием компании, в честь чего билеты и решили на время сделать недорогими. Со следующего года цены будут варьироваться от 10 до 60 евро.

Новая транспортная система стала одной из доступных по ценам в Европе. Билеты поступили в продажу во вторник, и, согласно заявлению на официальном сайте Renfe, 100 тыс. билетов были проданы в течение 24 часов.