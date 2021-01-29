В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса к России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном включении Донбасса в состав России. По словам представителя Кремля, этого в повестке дня нет, передаёт ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва занимает ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании её внутреннего кризиса.

«Вместе с тем мы продолжим защищать русскоязычное население Донбасса», – сказал Песков, прокомментировав выступление журналистки Маргариты Симоньян на форуме «Русский Донбасс», в ходе которого она призвала включить территории Донбасса в состав России.

При этом Песков подчеркнул, что Симоньян является медиаменеджером и журналистом и не может выражать официальную позицию властей России.

«Ещё раз повторю, ни прямо, ни косвенно этот вопрос на повестке дня не стоит», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что Донбасс всегда был русскоязычным регионом Украины, где проживает много русских, это совершенно очевидный факт, зафиксированный во всех переписях.