В Совете Федерации прокомментировали новые санкции Украины против России

Сергей Цеков – член Совета Федерации – прокомментировал новые антироссийские санкции Украины.

По его словам, «самостийная», введя очередные ограничительные ограничения против нашей страны и поспешив отчитаться об этом перед ЕС и США, продемонстрировала отсутствие собственной независимости, передаёт РИА Новости.

«В Киеве много и регулярно говорит о собственной независимости, но при этом постоянно отчитывается перед Западом о своих антироссийских мерах», – подчеркнул сенатор.

При этом Цеков обратил внимание на то, что данные о введённых санкциях не разглашаются. Комментируя желание Украины добиваться от западных структур введения против Москвы аналогичных ограничений, член Совета Федерации отметил, что этот пункт удивляет.

«Я впервые слышу о такой норме», – резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против российских юридических и физических лиц.

Из документа следует, что 28 января 2021 года СНБО принял решение «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т».

Зеленский своим указом привел эти изменения в действие. Контролировать исполнение решения СНБО поручено главе этого ведомства – Алексею Данилову. При этом сам санкционный список не опубликован. Также отмечается, что одно из решений ведомства засекречено.

Кроме того, министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы Евросоюза, США и ряда других государств и поставить перед ними вопрос о принятии аналогичных ограничительных мер.

