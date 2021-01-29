Вирусологи предупредили о риске новых всплесков коронавируса в России

Российские вирусологи предупредили о возможности новых всплесков коронавируса в России.

В частности, инфекционист Евгений Тимаков напомнил, что после зимнего периода у людей снижается иммунитет и появляется авитаминоз. А на этом фоне, как пояснил специалист, могут возникнуть новые небольшие вспышки – не только ОРВИ, но и COVID-19, передаёт РИА Новости.

«Так что будет рост новых заболевших. Но, уверен, что взрывным он не станет», – уверен Тимаков.

В свою очередь доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что нынешнее снижение заболеваемости коронавируса связано с тем, что на время праздников учебные и трудовые коллективы были временно расформированы, поэтому в них не происходило передачи инфекции.

«Сейчас все вернулись к работе и учёбе. В этой связи, вполне возможно, что в ближайшие недели будет небольшой подъём заболеваемости, – предположил он. – Но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре-декабре».

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 19 238 новых случаев заражения коронавируса. За 24 часа в стране от COVID-19 умерли 534 человека. Общее число скончавшихся от коронавируса составляет 72 185 человек.

Из российских больниц выписали за сутки 26 204 пациента, что почти на 7 тыс. больше числа новых заболевших COVID-19. За весь период выздоровели 3 млн 255 462 человека.

Лидером по числу заболевших за последние сутки является Москва – 2799. Далее следуют Санкт-Петербург (+2284), Подмосковье (+1044), Нижегородская область (+471).