Зеленский утвердил новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против российских юридических и физических лиц. Об этом сообщают РИА Новости.

Из документа следует, что 28 января 2021 года СНБО принял решение "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т". Зеленский своим указом привел эти изменения в действие. Контролировать исполнение решения СНБО поручено главе этого ведомства - Алексею Данилову. При этом сам санкционный список не опубликован. Также отмечается, что одно из решений ведомства засекречено.

Кроме того, министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы Евросоюза, США и ряда других государств и поставить перед ними вопрос о принятии аналогичных ограничительных мер.

Ранее кабинет министров Украины рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям из России.

Как уточнил позже глава Мининфраструктуры страны Владислав Криклий, перечень компаний РФ, которые внесены в санкционный список, еще подлежит утверждению на уровне Совета национальной безопасности и обороны страны.