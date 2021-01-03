Лондон не желает проведения референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Шотландии еще не готова к референдуму о независимости, сообщает «Интерфакс».

«У них (в Шотландии - ИФ) в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение», – приводит Джонсона информагентство.

1 января 2021 года первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен призвала вернуть возглавляемый ею регион Великобритании в состав Европейского союза.

«Шотландия скоро вернется в Европу. Не гасите свет», – написала Стерджен твиттере. План руководителя шотландского правительства состоит в том, чтобы выйти из состава Великобритании и вернуться в ЕС.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Никола Стерджен заявила, что свыше 60% шотландцев в 2016 году проголосовали на референдуме против выхода Великобритании из ЕС. По мнению Стерджен брекзит является основанием для повторного референдума о независимости Шотландии.

В сентябре 2014 года состоялся референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании. За независимость проголосовали 44,7% шотландцев, а 55,3% высказались против.