США вновь обвинили Китай в появлении коронавируса

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер во время видеоконференции с британскими официальными лицами заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился по миру из китайской лаборатории, пишет британская газета Daily Mail.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», – приводит газета слова Поттингера.

Ранее агентство Associated Press опубликовало расследование, в котором утверждает, что происхождение коронавируса в Китае находится под жестким контролем властей. AP ссылается на интервью с китайскими и иностранными учеными и официальными лицами, а также на утечки секретных документов из кабинета министров Китая и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, китайские власти блокируют доступ в пещеру с летучими мышами близ Уханя и конфисковали у ученых взятые там образцы.

Согласно данным АР, правительство Китая следит за всеми научными исследованиями в стране и требует, чтобы публикация любых данных была одобрена новой специальной комиссией, которая подчиняется непосредственно председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что коронавирус SARS-CoV-2 либо был искусственно получен в Уханьском институте вирусологи, либо китайцы не смогли удержать в стенах лаборатории природный вирус, взятый специалистами для дальнейших исследований.