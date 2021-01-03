В Минске прошли очередные марши оппозиции

В столице Белоруссии прошли первые в 2021 году марши оппозиции, которая добивается отставки президента страны Александра Лукашенко, сообщают местные телеграм-каналы.

По сложившейся за последний месяц традиции, митинги проходят в спальных районах Минска – таким образом протестующие снижают риск быть задержанными. В некоторых районах шествия начались еще до рассвета, пока силовики не вышли на работу.

Месяц назад белорусская оппозиция отказалась от попыток проводить шествия и митинги в центре Минска из-за жесткого противодействия силовиков – против митингующих применялись светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Оппозиционеры решили собираться в своих районах города и митинговать по месту жительства. Однако белорусские власти начали пресекать и эти попытки, задерживая всех, кто вышел из дома в воскресенье, в том числе и граждан, которые гуляют с детьми.

Акции протеста оппозиции проходят с 9 августа этого года – после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.