В Москве начинается вакцинация от коронавируса новых категорий граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале вакцинации новых категорий горожан.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от covid19, с 4 января открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», – говорится в твиттере мэра.

Ранее Собянин заявил, что в столице от коронавируса вакцинировано 50 тыс человек.

С 4 декабря в Москве открыта электронная запись для прививки от коронавируса, а с 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов.

25 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в медицинские учреждения страны в январе-феврале 2021 года.