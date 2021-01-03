В России за сутки выявили 24,1 тыс случаев инфицирования коронавирусом

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в России составил 24 150 человек (26 301 днем ранее), сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в России за все время эпидемии выявлено 3 236 787 случаев коронавирусной инфекции нового типа в 85 регионах. Умерло 504 пациентов с COVID-19 (447 днем ранее), в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 58 506 человека. Успешно перебороли заболевание 2 618 882 пациента, в том числе 19 847 за последние сутки.

Москва остается на первом месте среди регионов с наибольшим приростом коронавируса в сутки – в столице выявили 3 851 новых инфицированных. Тройка лидеров антирейтинга в РФ остается неизменной – за Москвой следуют Петербург (3738) и Московская область (1 539). В пятерку вошли Нижегородская область (+483) и Свердловская область (+404).