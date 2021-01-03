В Великобритании антирекорд инфицированных коронавирусом

В Великобритании за минувшие сутки был зафиксирован очередной антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 – 57 725 человек. Предыдущее максимальное количество зафиксированных случаев инфицирования было зафиксировано 31 декабря – 56 тыс зараженных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае роста числа инфицированных правительство усилит действующие карантинные меры.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.

Всего с начала пандемии в Великобритании 2,6 млн человек заразилось коронавирусом, а 74 570 человек скончалось от COVID-19.