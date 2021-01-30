Беглов: Санкт-Петербург готов к массовой вакцинации от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью готов к началу масштабной вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

«В городе все готово к началу масштабной вакцинации населения. На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тыс. доз вакцины. В ближайшее время ждем дополнительного поступления», – цитирует Беглова его пресс-служба.

29 января в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли более 50 тыс. человек. В городе работают 89 пунктов в государственных учреждениях и пять пунктов в частных медицинских организациях. На следующей неделе добавятся еще четыре пункта в частных клиниках.

2 декабря 2020 года президент России Владимир Путин сказал, что появилась возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

15 января 2021 года Владимир Путин заявил, что появилась возможность перейти от масштабной к массовой вакцинации населения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространение коронавируса с начала пандемии в Санкт-Петербурге было выявлено 331 956 случав инфицирования, а 9 686 человек скончалось от COVID-19.