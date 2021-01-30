«Дон-Коррадо де Геррера»: писатель в плену дьявола

Мучительно переболев в детстве оспой — болезнь стоила ему одного глаза, Гнедич умер в сорок девять, подхватив вирус гриппа. Из сорока девяти лет жизни почти двадцать посвятил переводу «Илиады». Начал переводить ее александрийским стихом, но спустя шесть лет понял, что текст Гомера, переведенный гекзаметром, будет намного убедительнее, и начал работу заново. В результате он перевел «Илиаду» раз и навсегда: кто еще решится пожертвовать пусть не двадцать лет, хотя бы четверть из них, чтобы воспроизвести на русском языке древнегреческий эпос с той же страстью, что и Гнедич?Посмертная награда переводчику — попадание в узкий круг русских литераторов, горельефы которых запечатлены на памятнике Тысячелетия России, вместе с Лермонтовым, Пушкиным и Гоголем.

Страсть — главная черта стиля Гнедича, текст «Дона-Коррадо» — тому доказательство. Книга была опубликована, когда автору исполнилось всего девятнадцать. Его ум был напитан текстами Шиллера и Шекспира, и Гнедич с подростковой наивностью с первых страниц пытается поразить читателя ужасом описываемых им событий. Его герой — настоящее исчадие ада. Его назначение совершать зло, и воображение автора подчинено только одному — какое из зол он мог бы еще сотворить. Юный Гнедич не чужд психологизма: жажда зла в Доне-Коррадо пробуждается еще в детстве. Виной тому отец, и однажды Коррадо не может отказать себе в удовольствии лишить и его жизни, хладнокровно заключив обессиленного от многодневного голода отца в крепкие сыновьи объятья.

Но и Дон-Коррадо, в конце концов, не остается безнаказанным: автор находит в себе силы его сначала пленить, а потом и умертвить, но прежде успевает вдоволь насладиться воссозданием в своем воображении его всевозможных злодеяний. Гнедич со всей свойственной ему пылкостью упивается описаниями жестокости главного героя и его подручных. Ему, как неопытному автору не удаётся сбалансировать на страницах романа силы добра и зла: положительные герои, хоть и берут вверх над Доном-Коррадо, но так и остаются в его тени: их образы вписаны слишком блекло. Победа добра носит формальный характер, чудовище уже умертвило ближайших родственников: своего брата и своего отца, фантазия автора на этом словно бы иссякает, и он предпочитает механически прервать жизнь злодея.

«Дон-Коррадо» написан в том историческом промежутке, когда уже была изобретена гильотина и человеческие жертвы исторических потрясений стали исчисляться десятками тысяч. В тексте Гнедича, написанном под влиянием европейских готических романов, хлынувших в конце девятнадцатого века на отечественный книжный рынок, угадывается психологический портрет начитанного обывателя на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков: граница между добром и злом для него становится все более зыбкой, чем эмоциональнее он обличает зло, тем явственнее он оказывается в его власти. Каток наполеоновских войн еще только начал разгоняться. Гнедич закончит перевод поэмы Гомера о Троянской войне, когда тот успеет подмять по себя миллионы человеческих жизней.

Николай Гнедич. Дон-Коррадо де Геррера. — Москва: Ладомир, Наука, 2019. — 456 с.