Франция закрывает свои границы

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство приняло решение о запрете въезда в страну всех иностранцев, за исключением граждан Евросоюза, сообщает «Интерфакс». Решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса. Запрет на въезд в страну начнет действовать в полночь воскресенья, 31 января.

«В дополнение к мерам комендантского часа, которые произвели реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести следующие дополнительные меры. Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин», – заявил Жан Кастекс.

С 16 января во Франции был введен комендантский час из-за распространения коронавируса – жителям страны будет запрещено покидать свои дома после 18:00.

Эти меры вводились на срок не менее, чем на 15 дней. Тогда Жан Кастекс пояснил, что ограничения вводятся из-за распространения «английского» штамма коронавируса. Кроме того, французские власти усилили контроль над въезжающими во Францию из-за пределов ЕС – они должны были предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и пройти двухнедельный карантин.