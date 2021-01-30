Из-за незаконной акции в Москве 31 января закроют семь станций метро

В воскресенье, 31 января из-за призывов к участию в незаконно акции, в центре Москвы будут закрыты сразу семь станций столичного метрополитена.

В частности, с 08:00 мск на вход и выход не будут работать станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий), передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу столичного Главка МВД РФ, все эти станции будут закрыты до особого распоряжения. Кроме того, в этот день не будут работать для пешеходов Кремль, парк «Зарядье», ГУМ и другие территории, расположенные внутри периметра Кремлевской набережной, Моховой улицы, Театрального и Лубянского проездов.

Также полностью закроют Петровскую улицу, Неглинну улицу, Рождественку, Большую Лубянку, Мясницкая улицу, Маросейку и Подколокольный переулок на участке до Бульварного кольца.

Помимо этого, 31 января в центре Москвы будут закрыты все кафе, рестораны, а также другие предприятия общепита. При этом в магазинах запрещена продажа алкоголя и любых напитков в стеклянной таре.

