Коронавирус в России: за сутки выявили 19 тыс. новых заболевших

В России за последние сутки выявили 19 032 новых заболевших коронавирусом, передаёт оперативный штаб. Всего к утру воскресенья, 30 января число инфицированных в нашей стране составило 3 832 080.

За время пандемии коронавируса в РФ справились с этим недугом 3 837 550 (+24 502) человек. Жертвами COVID-19 РФ за весь период эпидемии стали 72 697 человек, из них 512 - за последние 24 часа.

По числу новых заболевших лидирует Санкт-Петербург - в Северной столице за сутки выявили 2512 случаев ковида. На втором месте Москва (+2430). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+1069). Далее следуют Нижегородская область(+472), Воронежская область (+376) и Ростовская область (376).

Ранее сообщалось, что российские вирусологи предупредили о возможности новых всплесков коронавируса в России.

В частности, инфекционист Евгений Тимаков напомнил, что после зимнего периода у людей снижается иммунитет и появляется авитаминоз. А на этом фоне, как пояснил специалист, могут возникнуть новые небольшие вспышки – не только ОРВИ, но и COVID-19.

«Так что будет рост новых заболевших. Но, уверен, что взрывным он не станет», – уверен Тимаков.

В свою очередь доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что нынешнее снижение заболеваемости коронавируса связано с тем, что на время праздников учебные и трудовые коллективы были временно расформированы, поэтому в них не происходило передачи инфекции.

«Сейчас все вернулись к работе и учёбе. В этой связи, вполне возможно, что в ближайшие недели будет небольшой подъём заболеваемости, – предположил он. – Но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре-декабре».