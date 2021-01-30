Мировой туризм потерял почти полтора триллиона долларов

На Бали голодают

2020 год оказался худшим в истории туризма. Потери отрасли по оценке UNWTO составили 1,3 триллиона долларов. Это в 11 раз больше, чем во время глобального экономического кризиса 2009 года. Количество международных прибытий, согласно «Барометру мирового туризма» упало на один миллиард или 74% по сравнению с 2019 годом. Небывалое падение поставило под угрозу ликвидации от 100 до 120 миллионов рабочих мест.

В первую очередь речь идет о небольших фирмах и среднего размера компаниях. И это только в сфере туризма как такового. На практике же удар был нанесен по целым странам, население трудилось в смежных сферах.

Так в декабре прошлого года «Аль-Джазира» сообщила, что жители «сказочного Бали» уже голодают из-за отсутствия туристов. На туризм на этом острове приходилось 60% регионального ВВП. Официально работы лишилось 105 тысяч человек. Но официально трудоустроено на Бали было только порядка 40% граждан. Так что реальные цифры в несколько раз больше. По информации телеканала, многие балийцы, особенно те, кто живет в районах, и раньше не особо любимых туристами, неделями живут на одном рисе. А то и ищут пропитание на помойках.

Еще один туристический рай, столь любимый россиянами Таиланд, также переживает туристический кризис. Как писал ранее «Эксперт-онлайн», в стране закрылось больше трети турфирм. А в регионах, полностью зависящих от туризма, показатель достигает и 90%. По данным «Барометра», Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором действуют максимально строгие ограничения на поездки, пострадал сильнее всех. Количество международных прибытий в нем рухнуло на 84% или 300 миллионов. То есть, почти треть от общего падения.

Однако лидером по падению числа поездок в абсолютном выражении стала Европа: обвал составил 500 млн по сравнению с 2019 годом.

Широка страна моя

Понятно, что Россию весь этот туристический ужас не обошел стороной. По оценке Ростуризма, оборот отрасли в 2020 году упал на 60%. Потери составили порядка 2,1 трлн рублей.

«Импорт Россией услуг по статье «поездки» упал в 2020 году на 76% — это 28 млрд долларов», — добавляет председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

Это — потери выездного туризма. Для собственно российской туриндустрии потери по этой статье, конечно, куда меньше, значительная их часть, это доходы иностранных отелей. Но и для нашей отрасли это — размер оборота (за вычетом бронирований непосредственно самими туристами, помимо турфирм), и прямые потери авиакомпаний, а также маржи туристских агентств.

Однако Россия – страна большая. Так что часть потоков граждан, жаждущих отдыха, удалось перенаправить в пределах необъятной родины. Хотя карантинный режим и тут наложил негативный отпечаток. По оценке АТОР общий поток внутренних туристов в стране сократился на 35-40%, составив примерно 40 млн поездок против 68 млн годом ранее. Основными бенефициарами стали курорты Юга России, куда бросились отдыхающие в поисках солнца и моря. В этом году, они, скорее всего, нарастят профит – тот же АТОР предупредил о возможном росте стоимости отдыха на юге России на треть.

Особую роль сыграла и господдержка. Участники рынка говорят – без нее все было бы намного хуже. «Думаю, многие компании впервые за свою историю ощутили влияние этого фактора. Профильные власти в лице Ростуризма и Минэкономразвития, действовали из интересов бизнеса и оказывали реальную помощь», - цитирует Вестник АТОР Тараса Кобищанова, вице-президента Ассоциации. - «Принятие Постановления правительства о переносе туров и сопутствовавшая информационная поддержка позволили туроператорам и агентам получить необходимую паузу и спокойно работать во второй половине 2020 года и сейчас, в 2021 году».

По словам Кобищанова, свою роль сыграл и государственный кэшбэк. Пусть недоработанный, но все же давший дополнительный стимул туристам. Хотя с той же европейской поддержкой российскую не сравнить – там государство выплачивает до 80% зарплаты сотрудникам компаний из пострадавших отраслей. А турфирмам дает прямые субсидии и не подлежащие возврату кредиты.

Курортный оптимизм

Впрочем, в кризисной ситуации любая помощь – лучше, чем ее отсутствие. Тем более, что постоянными денежными вливаниями можно разве что удерживать на плаву. А вот победа над ковидом даст возможность представителям индустрии зарабатывать реальные деньги.

«В России ситуация с заболеваемостью коронавирусом находится под контролем, массовая вакцинация и снижение статистики по заболевшим дает позитивный новостной фон и вселяет уверенность в завтрашнем дне и это положительно сказывается на принятии решений о поездках. Вселяет оптимизм и государственная поддержка, прежде всего заявленная третья волна кешбэка и ряд других государственных мер», – рассуждает генеральный директор национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский.

Свою роль в восстановлении туристического рынка сыграют, безусловно, и финансовые возможности потенциальных отдыхающих. Все-таки реальные располагаемые доходы граждан в период пандемии упали. Это подтверждает и статистика Росстата – в годовом разрезе снижение составило 3,5%. Однако российские эксперты не склонны к пессимизму. По словам Николая Подгузова, страны ЕАЭС выйдут на траекторию экономического роста уже в 2021 году.

«Наш базовый сценарий на 2021 год предполагает замедление развития пандемии и смягчение ограничительных мер. Это сформирует условия для восстановления внутреннего и внешнего спроса. Сильный рост продемонстрируют именно те отрасли сферы услуг, которые больше других пострадали от пандемии», - говорит председатель правления ЕБР. Добавляя, правда, что возврат к докризисным показателям ожидается в 2022 году. Скорость восстановления будут ограничивать социальное дистанцирование и высокая неопределенность.

В АЛЕАН же полагают, что россияне путешествовать не перестанут. По словам Ильи Уманского, российский туристический рынок считается одним из самых перспективных. Наши соотечественники уже освоили европейскую модель потребления – раннее бронирование, путешествия несколько раз в год, экскурсионный отдых в межсезонье. А отказываться от хороших привычек совсем непросто.

«Падение доходов изменит нюансы потребительского поведения. Цена будет играть важную роль, туристы будут сокращать количество дней на отдыхе, выбирать отели меньшей звездности, охотиться за скидками, максимально минимизировать расходы, выбирать другие направления (вместо Сочи - более дешевую Абхазию, вместо Турции –Тунис), ездить в низкие даты, когда отели и авиакомпании предлагают существенные скидки, но путешествовать не перестанут», – считает Уманский. По его мнению, все упирается в снятие ограничений и восстановление полноценного авиасообщения.

Кстати, процесс уже пусть осторожно, но пошел: с 8 февраля Россия восстанавливает авиасообщение с Грецией и Сингапуром. На взаимной основе. Кроме того, увеличится число регулярных рейсов в Египет. Кроме того, россиянам доступны ОАЭ, Турция, Южная Корея и даже Танзания.

Мрачная перспектива

Если говорить о мировой туриндустрии, то мнения экспертов по поводу ее будущего расходятся. В той же UNWTO 45% аналитиков полагают, что в этом году ситуация начнет налаживаться. 25% считают, что ничего особо не изменится. А 30% думают, что будет еще хуже.

Отталкиваются респонденты от экономической обстановки – волны локдаунов, которые снова и снова захлестывают разные страны, не внушают им оптимизма. Восстановления экономики половина экспертов ожидает лишь в 2022 году. Это хуже октябрьского прогноза, когда на близкое улучшение рассчитывали 79%.

Что же касается восстановления именно туристической отрасли, возврата к допандемийному уровню 43% экспертов ожидают не раньше 2023 года. Расширенные сценарии UNWTO на 2021-2024 годы показывают, что для возврата международного туризма к уровням 2019 года может потребоваться от двух с половиной до четырех лет.

Впрочем, процесс не обязательно должен происходить равномерно. В востановительной гонке ряд стран однозначно вырвется вперед. «Такие массовые туристические выездные направления, как Греция, Кипр, Таиланд, Тунис и т. д. могут восстановиться достаточно быстро за счет своей востребованности, широкого спектра туристических предложений, рассчитанных на различные финансовые возможности», - считает Илья Уманский.

Естественно, свою роль сыграет и подход к вакцинации. По сути, чем больше та или иная страна одобрит вакцин, тем больше гостей сможет принять. Российские власти сейчас активно ведут переговоры с рядом стран. Надежду на скорое одобрение препарата ВОЗ (правда, непонятно, какого из трех, но, по всей видимости, пока речь идет о "Спутнике-V") выразил в интервью ТАСС генсек ООН Антониу Гутерриш. Кроме того, ранее Владимир Путин уже ставил перед отечественными чиновниками задачу – решить вопрос с признанием за рубежом российских «ковидных» паспортов. В этом же направлении работают десятки стран. Главное, чтобы руководствовались они при этом если уж не соображениями о всеобщем благе, то хотя бы пониманием взаимной выгоды.