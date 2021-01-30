Нечеловеческое гостеприимство

Шведский след

У шведского кинематографа крайне своеобразное лицо, тем и притягивает гурманов-киноманов. Скандинавская простота, смешанная с замысловатостью сюжетов, каждые десять лет открывает миру новых шведов в игровом и документальном кинематографе. Со времен Ингмара Бергмана считается, что шведское кино исследует две главные темы: внутренний мир человека и преступления. Среди последних детективов шведского производства, поглощаемых зрителями на одном дыхании, — сериал «Валландер» и телешоу «Мост». Последнее — о преступлениях в Копенгагене и Мальмё, которые расследуют шведские и датские детективы с непростой внутренней жизнью. За франшизу «Моста» брались и Голливуд, и Россия, но оригинал, как мы знаем, остался непревзойденным.

Новый сериал «Святилище» режиссеров Энрико Мария Артале и Оскара Тор Аксельссона — киновысказывание, которое выделяется даже из ряда шведских изысков. Его рейтинги гораздо выше ожидаемых, аудитория составляет более 6 млн зрителей ежесерийно. Фильм снят по мотивам книги «Himmelsdalen» («Дьявольский санаторий» или «Чудовища рая»). В романе 1990 года шведская писательница Мари Хермансон, как и в других своих опусах, опирается на творчество Эдгара По и готический роман, в согласии с законами жанра смешивает реальность, миф и сказку.

Близнецы да и только

Казалось бы, лишь ленивый не оттоптался на благодатной теме близнецов. Достаточно вспомнить голливудсикй хит «Близнецы» (1988) с Денни де Вито и Арнольдом Шварценеггером, костюмный боевик «Человек в железной маске» (1998) с Леонардо Ди Каприо, Джереми Айронсом, Джоном Малковичем, британскую гангстерскую сагу «Легенды» (2015) с Томом Харди и Дэвидом Тьюлисом или, например, наш российский «Ширли-мырли» (1995) с Валерием Гаркалиным и Владимиром Меньшовым. Авторы шведского «Святилища» придумали абсолютно оригинальную захватывающую историю и уличить их в тех или иных заимствованиях не получится. Справедливости ради стоит отметить, что телешоу отчасти напоминает свежую книгу австралийки Лианы Мориарти «Девять совсем незнакомых людей», в которой действие, как и в «Святилище», происходит в элитном пансионате, а события заставляют воображение зрителя потрудиться. В шведском изводе зрителей ждет жутковатый сюжет о двух сестрах с одинаковой внешностью: одна — преступница-психопатка, другая — психически здоровая девушка, попавшая в жесткий переплет благодаря своей хитрой неуравновешенной сестренке. Обеих сестер потрясающе сыграла Йозефин Асплунд, известная по ролям второго плана в культовом фильме «Девушка с татуировкой дракона» и сериале «Викинги». После главной роли (да еще и двойной) в «Святилище» Асплунд не миновать славы успешной актрисы.

Адский санаторий

Хелена и Сири с раннего детства живут в разных странах. Еще давно, заметив отклонения у Сири, врачи посоветовали изолировать девочек, чтобы спасти психику хотя бы одной из них. Вскоре родители развелись и «поделили» детей. Много лет сестры не виделись. Сири в острой стадии психопатии совершила несколько убийств, после чего была приговорена к пожизненному заключению. Да и у Хелен последние годы жизнь не ладилась: она потеряла любимого человека. В этот момент ей приходит открытка от сестры, на которой изображен чистый парадиз. Сири зовет навестить ее в санатории, расположенном в итальянских Альпах. Хелен наивно соглашается, не подозревая подвоха.

В месте с пейзажем, от живописности которого аж больно глазам, находится не санаторий, а экспериментальная элитная психушка. Здесь изолируют, а заодно и изучают опасных для общества психопатов-преступников, приговоренных к пожизненному заключению. Шикарная клиника абсолютно отделена от мира: располагается на острове, куда можно добраться только на фуникулере.

Сири обращается к сестре с необычной просьбой: пусть Хелен всего на один день подменит ее в качестве пациента, пока она съездит на волю к подруге, попавшей в беду. Несложно догадаться, что все это закончится обманом. Хелен, как кур во щи, попадет в кошмарный квест по выживанию. С виду роскошная здравница с отдельными деревянными коттеджами для пациентов, открыточными Альпами за окном и милым вегетарианским персоналом, на самом деле — форменная тюрьма для подопытных кроликов. Директор и главврач Фишер (Мэттью Модайн, «Очень странные дела») — улыбчивый седовласый красавчик всегда в белом, автор «проекта» и гарант регулярного финансирования заведения. Отставной военный-качок заведует системой безопасности. Территория обнесена электрозабором. Каждый закоулок нашпигован видеокамерами. Сверху курсирует всевидящее око коптеров. Круглосуточно дежурят надзиратели. А коллектив амбициозных психиатров на спонсорские гранты оттачивает квалификацию в новаторских методах по изучению отборных психопатов.

В первый же день соседка Хелен по коттеджу, вечно курящая Марго в блистательном исполнении британской актрисы Барбары Мартен с порога цитирует слова Сартра: «Ад — это другие», предвосхищая будущую реальность. Хелен уверена, что очень быстро докажет свою идентичность местным врачам, ведь она же хоть и близнец, но реально здоровый человек. Однако противостояние системе высококвалифицированных психиатров обречено на фиаско. Медики скорее готовы поверить в невозможное — в чудесное излечение психопата (Сири) — нежели в то, что они не в состоянии заметить подмены и отличить здорового от пациента. Чем дальше в лес, тем больше дров. Каждый из «отдыхающих» санатория и их врачей представляет собой скрытую угрозу — кто здесь не оборотень?

Дыра в мироздании

К финалу шоу наращивает напряжение, оставляя неутоленным азарт зрителя и питая его надежду на второй сезон. Обманчиво кажется, что главной целью для Хелен станет побег. На деле, ее отчаянное упорство направлено на спасение прежде всего своей личности. Как не поехать «кукушкой» вслед за единообразно деструктивным окружением? Но не свихнуться — еще полбеды, а вот сохранить человеческое лицо в такой ситуации — уже задачка для одаренных.

Первой книгой в библиографии Мари Хермансон стал сборник новелл под названием «Дыра в мироздании». Как мы видим, мотив проклятого места, откуда у человека нет выхода — сквозная тема творчества писательницы. Авторы «Святилища» продолжают аллегорический ряд литературного источника, погружают зрителя в атмосферу антиутопии, в которой наш дивный новый мир давно уже не в себе. Реплика главврача Фишера звучит минорной песней современности: «А знаешь, что я понял про психопатов, изучая их всю жизнь? Первое — когда у тебя руки в крови, совесть — это непозволительная роскошь. И второе — от абсолютного эгоизма куда больше пользы, чем от нормальных людей».

Взращенный столетиями гуманизм сегодня мутирует в совершенно причудливые формы и падает жертвой выгоды. Справедливость исчезает из обращения, подобно устаревшей валюте. Людям все сложнее и сложнее удерживать в порядке строй душевного здоровья, а поиск собственной идентичности разбазаривает базовое уважение к другому. Вот тогда-то этот другой и становится адом.