Прогноз погоды: синоптики рассказали, что ждёт россиян в феврале

Буквально совсем недавно были праздники – бой курантов, Новый Год, Рождество, ёлка, гирлянды… Но зимние каникулы пролетели быстро, а за ними уходит в историю и январь-2021.

Пройдёт всего пару дней и наступит февраль. После сильных холодов, которые накрыли большую часть Русской равнины в середины второго календарного месяца зимы, всем нам хочется, чтобы февраль был тёплым, побежали по улицам весёлые ручейки, растаяло то невероятное количество снега, что обрушилось на регионы нашей страны. Поэтому свежий прогнозы синоптики подоспели как раз вовремя. Но вот порадуют ли они всех, большой вопрос.

Прогноз погода на февраль в Москве

Так, по прогнозу синоптиков, февраль в Москве будет довольно снежным и пасмурным. Правда аномальных морозов нам пока всё-таки не обещают. Метеорологи предупреждают, что начало последнего месяца зимы и вовсе ожидается относительно тёплым: всю первую неделю февраля днём градусники станут показывать минус 5-7. По ночам ожидается минус 9-11. С неба будет сыпать снег, пара дней прогнозируются с переменной облачностью.

Начиная с 7 числа в столичный регион придёт холодный атмосферный фронт и столбики термометров опустятся до минус 15 днём и до минус 18 в тёмное время суток. 8 февраля обещают самый холодный день за весь месяц – минус 18, а ночью – около минус 25.

До 19 февраля включительно температура воздуха будет примерно минус 12-15, а начиная с 20 февраля придёт долгожданное потепление, хотя и весьма сомнительное: градусники станут показывать минус 5-6, но снег при этом идти не перестанет, да и долгожданная климатическая весна пока не замаячит на горизонте.

Погода в феврале в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург недалеко уйдёт по погоде в феврале от Москвы. По прогнозу синоптиков, последний зимний месяц начнётся в СПб с небольших минусовых температур – 3-5 ниже нуля. В первое воскресенье месяца столбики термометров рухнут ближе к 20 градусам мороза днём и за минус 25 – ночью. Довольно холодно будет в СПб вплоть до 21-22 февраля: средняя температура воздуха ожидается в районе минус 15.

В 20-х числа месяца в Северной столице наступит потепление – воздух прогреется до минус 4. При этом снег в Петербурге будет идти практически весь февраль и завершится только к началу марта.

Прогноз погоды на февраль в Поволжье

В Поволжье ситуация будет не сильно лучше и не теплее, чем везде. Татарстан познает всё зимнее коварство и практически весь месяц будет жить при достаточно серьёзных морозах: днём минус 18, а по ночам – минус 20-25.

Говорить хоть о каком-то потеплении раньше 21-24 числа не приходится. Начиная с третьей декады февраля температура воздуха в Казани будет около минус 6-8. А вот снега, по прогнозу синоптиков, ожидается не очень много.

Чувашию ждёт погода почти такая же, как в соседнем Татарстане. Начало месяца принесёт сюда оттепель до нуля градусов, после чего начнётся похолодание и числа с 8-9 февраля столбики термометров опустятся до минус 18-20. Правда, снега будет чуть больше чем в том же Татарстане, а о тепле можно говорить не раньше, чем в третьей декаде месяца, хотя градусники и тогда продолжат показывать минус, но аномальные морозы всё-таки больше не потревожат местных жителей.

В Самарской области будет немногим теплее: синоптики обещают на начало февраля от нуля до плюс 1. Но к концу первой недели месяца воздух остынет, а холодный фронт вытеснит всё тепло за пределы региона. Самый холодный период планируется здесь в период с 8 по 14 февраля, когда воздух остынет до минус 16-20.

Начиная с 16 числа воздух в области постепенно начнёт прогреваться, а столбики термометров хоть медленно, но упорно поползут вверх – к концу третьей декады температура будет уже всего минус 1-3.

Прогноз погоды на февраль в Сибири и на Урале

На Урале в феврале, по прогнозу синоптиков, будет холодно и довольно снежно. Относительно тёплое начало месяца (минус 2-5), к концу первой недели перерастёт в настоящие уральские 30-градусные морозы. Столбики термометров поползут вверх не раньше 21 февраля: к концу месяца температура воздуха в среднем по региону будет минус 6-7.

Похожая климатическая обстановка ожидается в последнем месяце зимы в Сибири: тёплое начало, холодные пара недель, когда градусники покажут до минус 20-30, а ближе к концу февраля уже поворот на более теплую погоду.

В Новосибирске морозы до минус 20 будут стоять с 8 по 20 февраля, в Барнауле в этот же период ожидается чуть теплее – минус 16. Ещё более комфортная погода прогнозируется в Иркутске. Здесь до середины месяца будет минус 10-14, а потепление начнётся примерно, 25-27 числа.

Таким образом, на большей части России в феврале ждать теплой погоды не приходится. Несмотря на то, что аномальных морозов не будет, ранняя весна нам, по прогнозу синоптиков, совершенно не грозит. Так что не торопитесь убирать тёплые вещи – они ещё пригодятся. Остается надеяться лишь на то, что метеорологи ошиблись, и погода преподнесёт нам какой-нибудь очень приятный сюрприз в виде неожиданного тепла и ласкового солнышка.