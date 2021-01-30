Разработчик «Спутника V» создаст новую вакцину от коронавируса

Центр Гамалеи разработает новую вакцину от COVID-19 и два препарата для профилактики и лечения инфекции, сообщает РБК со ссылкой на издание «Фармацевтический вестник».

Минздрав согласовал государственное задание Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на 2021 год. Финансирование включает разработку новой вакцины и двух лекарственных препаратов против COVID-19.

В новой вакцине для профилактики COVID-19 будет использована принципиально другая технология по сравнению с вакциной «Спутник V». В государственном задании учреждения на 2021 год указано, что новый иммунобиологический препарат будет создан с использованием вирусоподобных частиц, или VLP (от англ. virus-like particles).

Из опубликованных документов следует что размер субсидии на выполнение всех экспериментальных научных разработок в 2021 году определен Минздравом в 274,5 млн руб. Исходя из количества экспериментальных разработок, которые включены в государственное задание, на разработку новой вакцины из средств федерального бюджета может быть выделено около 25 млн руб.