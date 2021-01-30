Россия и Иран подписали соглашение о поставках вакцины «Спутник V»

Россия и Иран подписали соглашение о поставках и производстве вакцины «Спутник V» в Исламской республике, сообщает иранское агентство ИРНА.

«Между Ираном и Россией подписано соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V», и первая партия вакцины прибудет в страну до 4 февраля. Вторая партия отправится к 20 февраля, а третья — к концу февраля. В ближайшие 10 дней в Москву приедет делегация Минздрава Ирана, которая проведет переговоры по этому вопросу», – сказал посол Ирана в России Казем Джалали.

Ранее сообщалось, центр Гамалеи разработает новую вакцину от COVID-19 и два препарата для профилактики и лечения инфекции. Минздрав согласовал государственное задание Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на 2021 год. В новой вакцине для профилактики COVID-19 будет использована принципиально другая технология по сравнению с вакциной «Спутник V». В государственном задании учреждения на 2021 год указано, что новый иммунобиологический препарат будет создан с использованием вирусоподобных частиц, или VLP (от англ. virus-like particles).

Из опубликованных документов следует, что размер субсидии на выполнение всех экспериментальных научных разработок в 2021 году определен Минздравом в 274,5 млн руб. Исходя из количества экспериментальных разработок, которые включены в государственное задание, на разработку новой вакцины из средств федерального бюджета может быть выделено около 25 млн руб.