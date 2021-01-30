С 1 февраля правительство проиндексирует часть пособий

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым с 1 февраля текущего года размер ряда социальных пособий будет увеличен на на 4,9%,

Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Кроме того, индексация коснётся и некоторых пособий, при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.