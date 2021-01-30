Северная Корея: уникальная страна без коронавируса?

Ким Чен Ын действовал быстро. 22 января 2020 года Северная Корея закрыла свои границы с Китаем и Россией, чтобы остановить распространение тогда еще нового и загадочного вируса. На тот момент погибло всего девять человек и заразилось 400, но северокорейский лидер решил действовать оперативно. Более чем через год граница королевства отшельников остается под замком.

Реакция КНДР на пандемию была одной из самых радикальных в мире. Карантин был исключительно строгим, в то время как закрытие границ остановило рыболовство и контрабанду товаров в страну. В то же время государственные средства массовой информации и пропагандистский аппарат страны распространяли сообщения, предупреждающие граждан об опасности Covid-19 и восхваляющие «безупречный» подход страны к пандемии. Большинство данных о ситуации в Северной Корее передает NK News – независимое издания со своими анонимными источникам внутри страны.

Но реальное влияние Covid-19 на Северную Корею остается загадкой. Столкнувшись с глобальным кризисом в области здравоохранения, страна больше, чем когда-либо, обратилась внутрь себя. «Всегда загадка, что происходит за кулисами Северной Кореи, но в этом и в прошлом году они как будто воздвигли непробиваемую железную стену, через которую не может пройти ни одна песчинка информации», — метафорично утверждает Дукгын Ан, научный сотрудник факультета международных отношений Национального Университета в Сеуле. «Мне кажется очевидным, что правительство Северной Кореи слишком остро отреагировало на ситуацию», — сказал он «Эксперт online».

Неправдоподобная статистика

Официально в КНДР случаев Covid-19 не зарегистрировано. Еженедельные отчеты отделения Всемирной организации здравоохранения в Юго-Восточной Азии показывают, что северокорейские образцы, полученные в результате ПЦР-тестов, обрабатываются в 15 лабораториях, но нет ни одного положительного результата. По состоянию на 8 января, 26 244 пробы от 13 259 человек дали отрицательные результаты. Около 700 северокорейцев из 25-миллионного населения проходят тестирование каждую неделю. «Я вижу статистику, но ни я, ни мои коллеги не верим таким идеальным результатам», — рассказал Ан.

Судя по данным из большинства источников, был случай в июле, когда газета Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун» сообщила: в городе Кэсон на юге страны объявлено «чрезвычайное положение». Газета писала, что перебежчик, вернувшийся в страну из Южной Кореи, «подозревался» в заболевании Covid-19. Но этот случай затем официально так и не подтвердился. Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, в ответ на предположения из Южной Кореи о том, что в стране могли быть случаи заболевания, назвала такие догадки безрассудными.

Со стороны доказать масштабы кризиса Covid-19 в Северной Корее невозможно. Все официальные сообщения контролируются властью, а международные дипломаты и гуманитарные группы покинули страну. Последние оставшиеся члены Международного комитета Красного Креста уехали 2 декабря. В результате из Северной Кореи доходит мало достоверной информации – те, кто поддерживают контакты внутри страны и работают с перебежчиками, говорят, что оценить реальную ситуацию со здоровьем на местах почти невозможно без какой-либо достоверной статистики.

Несмотря на отсутствие сообщений о случаях Covid-19, Северная Корея все же изолирует потенциальных «подозреваемых». По данным ВОЗ, по состоянию на 3 декабря 33 223 человека были изолированы, но позже освобождены с карантина из-за ложных подозрений на вирус. К карантинным мерам в стране относятся серьезно: когда в Китае произошла вспышка, правительство Северной Кореи выследило всех китайских приезжих в городе Расон и поместило их в карантин на острове в течение месяца.

Карантинные ограничения прав человека

К собственным гражданам КНДР применила гораздо более серьезные карантинные меры. Передвижения по стране ограничены, как и любые мероприятия; несоблюдение масочного режима уголовно наказуемо; местные СМИ передают только пропагандистские сообщения и требования к безопасности во время карантина.

Дукгын Ан подтвердил «Эксперт online», что КНДР усилила безопасность границ за счет большего количества пограничников и создала буферные зоны шириной от одного до двух метров на границе. Сообщается, что в стране действует приказ «стрелять на поражение», чтобы не допустить проникновение Covid-19. Так, южнокорейские спецслужбы утверждают, что в сентябре военные КНДР застрелили, а затем сожгли тело южнокорейского чиновника, случайно заплывшего в воды Северной Кореи. Соседи официально извинились перед Южной Кореей, но случай стал наглядной демонстрацией того, насколько серьезно КНДР относится к ограничениям.

Строгие правила создают дополнительную нагрузку на страну, чье население уже и так испытывает значительные трудности. Новые спутниковые данные и анализ неправительственной организации Global Fishing Watch показывают, что северокорейский промысел в российских водах сократился на 95 процентов в прошлом году, а вылов рыбы в водах Северной Кореи упал на 50 процентов в последней части сезона. Эти выводы согласуются с пограничным контролем, установленным вокруг рыбной промышленности страны.

Внутри страны предотвращение распространения вируса называют вопросом национального выживания. Надо отдать должное: государственные СМИ, включая телеканалы, радио и газеты, рассказывали людям о симптомах Covid-19 и транслировали изображения и видео рабочих, дезинфицирующих общественные места.

В то же время, Дукгын Ан рассказал о статье от 16 октября в государственной газете «КНДР сегодня», в которой утверждалось, что эта страна является уникально чистой землей на планете и местом, свободным от заражения. «Северокорейские СМИ также выдвигают крайние теории и непроверенные утверждения о том, как распространяется вирус, — добавляет Ан. — Они предупреждают, что курильщики подвергаются более высокому риску заражения Covid-19, и что перелетные птицы или даже снегопад могут распространить вирус». Как сообщает NK News, предупреждение о снеге включало совет людям носить маску, очки и кепку, чтобы защитить себя от вируса. Утверждая, что они победил Covid-19, северокорейские СМИ также стремились указать на рост числа случаев заболевания и погибших в мире, подчеркивая контраст с собственным положением.

Имидж режима

Ранее в этом месяце на восьмом съезде Корейской рабочей партии Северной Кореи страна попыталась доказать свой небывалый успех. Тысячи людей собрались в помещении и на открытом воздухе без масок или любой формы социального дистанцирования в течение восьми дней мероприятия. Но буквально за несколько дней до этого, во время празднования Нового Года, все на улице были в масках, как передает NK News. «Для них важнее всего имидж режима,» — объяснил Ан.

Тем не менее, широкое распространения Covid-19 в Северной Корее вполне возможно, судя по излишне строгим карантинным мерам, которыми правительство готово пожертвовать только ради внешней иллюзии благополучия. Строгие меры также обусловлены хрупкой системы здравоохранения. Исследования, проведенные в Южной Корее, показали, что государство очень редко может предоставить медицинскую помощь гражданам. «У большинства людей нет доступа к дезинфицирующим средствам или мылу, не говоря уже о средствах индивидуальной защиты», — утверждает Ан. «И многие люди живут в непосредственной близости большими группами».

Полное влияние Covid-19 на Северную Корею, возможно, никогда не будет известно – в лучшем случае, по мнению экспертов, через пару лет появятся какие-то детали. Установление еще более строгого, чем прежде, пограничного контроля стало эффективным буфером для предотвращения распространения информации. Число перебежчиков, которые обычно являются ключевым источником информации о том, что происходит в Северной Корее, в прошлом году резко упало. Последние данные из Южной Кореи показывают, что в 2020 году в страну с севера въехало всего 229 человек – рекордный минимум. В 2019 году эта цифра составляла 1047 человек.

Несмотря на жесткий пограничный контроль, есть одна вещь, которую Северная Корея действительно хочет беспрепятственно ввозить в страну: вакцины против Covid-19. В конце ноября Microsoft обнаружил, что хакеры, спонсируемые КНДР, нацелились на AstraZeneca (европейский проект). Когда тайное стало явным, страна, притворившись не виновной, запросила международную помощь в получении вакцин.

Анализ распределения вакцины предсказывает, что прививки могут быть широко доступны в Северной Корее в лучшем случае к 2023 году. До тех пор Северная Корея, скорее всего, будет лишь укреплять строгий контроль. Вирус для страны и большое испытание, и уникальная возможность сохранить усиленный тоталитарный режим после пандемии.