Тунис зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что вакцина «Спутник V» одобрена министерством здравоохранения Туниса.

«Все больше и больше стран признают безопасность и высокую эффективность «Спутник V», и сегодня мы рады объявить о разрешении на использование в чрезвычайных ситуациях, выданном Тунисом, который стал третьей африканской страной, одобрившей вакцину. Это важный шаг, направленный на предотвращение распространения коронавируса. РФПИ готов помочь Тунису получить доступ к одной из лучших вакцин в мире», – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Тунис стал третьей страной в Африке, зарегистрировавшей вакцину.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и Гвинейской Республике.

Сегодня, 30 января, Россия и Иран подписали соглашение о поставках и производстве вакцины «Спутник V» в Исламской республике.

«Между Ираном и Россией подписано соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V», и первая партия вакцины прибудет в страну до 4 февраля. Вторая партия отправится к 20 февраля, а третья — к концу февраля. В ближайшие 10 дней в Москву приедет делегация Минздрава Ирана, которая проведет переговоры по этому вопросу», – сказал посол Ирана в России Казем Джалали.