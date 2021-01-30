В России увеличили размер пособий для некоторых категорий граждан

Размер социальных пособий для некоторых категорий россиян увеличится с 1 февраля 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

В частности, речь идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также россияне, пострадавшие на производстве, передаёт Lenta.ru.

Кроме того, индексация коснётся социальных выплат для семей с детьми. Так, на 4,9% вырастет единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Напомним, в России с 2018 года действует единый порядок индексации социальных выплат. Согласно этому порядку, индексация происходит раз в год с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.

