Во Франции полиция применила водометы против митингующих

В Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона митингующих против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщает «РИА Новости». Акция протеста проходила мирно, но позже к ней присоединились агрессивно настроенные люди, которые забрасывали полицию бутылками и петардами.

Акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» проходят во Франции с прошлого года. Недовольство вызывает 24-я статья закона, которая запрещает снимать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей. Митингующие считают, что запрет на съемку стражей порядка усложнит привлечение к ответственности полицейских, которые нарушают закон во время несения службы.

В декабре 2020 года правительство республики решило создать независимую комиссию для окончательной редакции текста спорной статьи.

Бывший глава МВД Франции, глава фракции «Вперед, Республика» в нижней палате парламента Кристоф Кастанер заявил, что парламентское большинство, предложит новую версию 24-й статьи законопроекта о «глобальной безопасности». «Как законодатели, мы должны быть гарантами свобод и основных прав, в первом ряду которых, конечно же, свободы выражения и свобода прессы», – сказал Кристоф Кастанер.