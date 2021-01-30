ВОЗ приступила к поиску источников коронавируса в Китае

Специалисты Всемирной организации здравоохранения, прибывшие 14 января 2021 года в Китай для установления источника происхождения коронавируса SARS-CoV-2, смогли приступить к работе, сообщает Euronews. Первым делом специалисты ВОЗ отправились в городскую больницу Уханя, куда поступили в декабре позапрошлого года первые больные COVID-19.

«В Ухане, встреча с руководителями и персоналом известной больницы Ухань Цзиньинтань, которая лечила большое количество тяжелых случаев COVID на ранней стадии вспышки. Важная возможность напрямую поговорить с медиками, которые в критический момент боролись с COVID!», – написал в твиттер сотрудник ВОЗ, британский вирусолог Питер Дашак.

Ранее сообщалось, что китайские власти отказывали специалистам ВОЗ в праве попасть в страну. ВОЗ вела с Пекином многомесячные переговоры, по результатам которых ее специалистов должны были пустить в Китай еще в декабре прошлого года. Однако Китай в последний момент не выдал въездные визы международным специалистам. «Для того чтобы обеспечить экспертам ВОЗ успешную работу в Китае, им необходимо пройти формальности в соответствии с установленными процедурами», — заявила Хуа Чуньин на брифинге.

В декабре 2020 года информационное агентство Associated Press (AP) опубликовало результаты многомесячного расследования, в которых говорится, что любые исследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в Китае находятся под жестким контролем властей. AP утверждает, что обладает китайскими секретными документами, содержащими служебные сведения из кабинета министров Китая и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, расследование опирается на десятки интервью с китайскими и иностранными учеными. По сведениям АР, правительство Китая следит за всеми научными исследованиями и требует, чтобы публикация любых данных была одобрена новой специальной комиссией, которая подчиняется непосредственно председателю КНР Си Цзиньпину. AP утверждает, что ранее группа исследователей посетила в Китае пещеру, где обитают летучие мыши, и смогла взять образцы, но они были конфискованы правительством, а специалистам приказали не разговаривать с прессой. Сотрудники AP предприняли также попытку попасть в эту пещеру, но полиция и люди в штатском, следившие в Китае за журналистами, блокировали доступ к пещере с летучими мышами. Агентство делает вывод, что тотальный контроль китайских властей подчинен одной лишь цели — отвести от Китая любые подозрения относительно причин появления коронавируса.