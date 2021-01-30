Врач назвал два сценария при повторном заражении COVID-19

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал два возможных сценария при повторном заражении COVID-19. По словам специалиста, во второй раз реакция организма на коронавирус будет зависеть от наличия антител, передаёт РИА Новости.

Как пояснил доктор, если встреча с COVID-19 произошла, когда в крови человека сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь вообще не разовьётся и будут протекать бессимптомно.

«Если же активной циркуляции антител уже нет и остались только клетки памяти, то организму понадобится некоторое время, чтобы распознать патоген», – уверен Комаровский.

Но, по его словам, даже при таком сценарии, антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче.

Ранее сообщалось, что вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что вероятность повторного инфицирования коронавирусной инфекцией можно оценить уже во время первой болезни. Он уточнил, что повторное заражение возможно при слабо выраженных симптомах в ходе течения первого заболевания.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», - рассказал Альтштейн.

Врач напомнил, что главной защитой от ковида является иммунитет человека, который ставит барьер между организмом и коронавирусом после первого заражения, но так и происходит не всегда. При этом в редких случаях, повторное течение болезни может оказаться тяжелее, чем в первом случае.