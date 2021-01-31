Байдена попросили ввести санкции против 35 высокопоставленных россиян

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, включенный российским Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, попросил президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 высокопоставленных граждан России.

По данным телеканала CNN, соответствующее послание передал в администрацию Белого дома исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. По его словам, ФБК просит из-за ареста Алексея Навального принять ограничительные меры в отношении 35 лиц, приближённых к президенту РФ Владимиру Путину.

В частности, в список ФБК включены: премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Газпрома Алексей Миллер, председатель ЦИК Элла Памфилова, бизнесмены Роман Абрамович и Олег Дерипаска, а также некоторые другие.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальный был госпитализирован после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Пилоты лайнера приняли решение экстренно приземлиться в Омске, в больницу которого и был доставлен политик.

После первых обследований врачи медучреждения поставили ему диагноз нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Также было заявлено, что ядов в пробах Навального не обнаружено.

Позднее семья настояла на перевозе оппозиционного политика самолётом в ФРГ, где он прошёл курс реабилитации. Через несколько дней после лечения Навального в берлинской клинике Шарите федеральное правительство со ссылкой на военных медиков заявило, что оппозиционера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле, в свою очередь, заявили, что Берлин отказывается предоставлять Москве запрашиваемую информацию об инциденте.

В декабре прошлого года в СК РФ заявили о возбуждении в отношении Навального уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сообщает, что Навальный потратил более 356 млн руб. на личные цели из 588 млн руб., собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций.

17 января Навальный рейсом «Победа» вернулся в Москву и при прохождении паспортного контроля был задержан. На следующий день суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.

* «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) – некоммерческая организация, которая Минюстом РФ внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

