Италия не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) разрешило применение вакцины от коронавуса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. В заявлении AIFA говорится, что появление третьей вакцины представляет собой «важный вклад в продолжающуюся кампанию вакцинации», но не рекомендует применение вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет.

«Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca показывают уровень неопределенности в оценке эффективности у пациентов старше 55 лет, поскольку эта группа (в которой, наблюдался хороший ответ антител) была плохо представлена», – говорится в сообщении AIFA.

29 января Европейский союз запретил экспортировать вакцины от коронавируса, которые производятся на его территории. «Целью этой меры является обеспечение своевременного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех граждан ЕС и преодоление текущего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС. Еврокомиссия обеспокоена отсутствием прозрачности в методах работы некоторых компаний и хочет иметь полную информацию, чтобы гарантировать выполнение своих договорных обязательств. Мы не намерены ограничивать экспорт больше, чем это абсолютно необходимо, и Евросоюз остается полностью приверженным международной солидарности и своим международным обязательствам», – сказано в заявлении ЕС.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года AstraZeneca сможет обеспечить поставки в ЕС не более чем 31 млн доз, что на 60 процентов меньше, чем оговорено в контракте. Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата.

Как заявил представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.