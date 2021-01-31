Коронавирус в России: за сутки выявили менее 18,5 тыс. новых заболевших

За последние сутки в РФ выявили 18 358 новых заболевших коронавирусом, передаёт оперативный штаб. Всего к утру воскресенья, 31 января число инфицированных в нашей стране составило 3 850 439.

За время пандемии от коронавируса в нашей стране излечились 3 300 004 (+20 040) человек. Жертвами COVID-19 РФ за весь период эпидемии стали 73 182 человек, из них 485 – за последние 24 часа.

По числу новых заболевших вновь на первое место вышла Москва - в российской столице за сутки выявили 2284 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+2160). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+1082). Далее следуют Нижегородская область(+464) и Воронежская область (+375).

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник Сергей Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей. По его словам, вакцину от COVID-19 получили уже более 300 тыс. человек.

В интервью телеканалу «Россия 1» мэр также отметил, что ещё около 500 тыс. жителей российской столицы записались на прививку от коронавируса.

«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже», – подчеркнул Собянин.

