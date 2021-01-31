МИД России обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Министерство иностранных дел России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела из-за поддержки несанкционированных акций протеста, проведенных сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

«Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона Госсекретарем США Э.Блинкеном – ещё одно подтверждение закулисной роли Вашингтона. Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России», – сказано в Facebook МИДа.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство России заявило, что в случае незаконных митингов в США там «открывают стрельбу на поражение».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкин заявил, что США осуждают «продолжающееся применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов вторую неделю подряд».

«Мы вновь призываем Россию освободить лиц, задержанных за осуществление своих прав человека, в том числе Алексея Навального», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства США.