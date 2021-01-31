На несанкционированных акциях протеста в России задержаны 35 журналистов

Во время работы на несанкционированных акциях протеста 31 января в России задержаны 35 сотрудников средств массовой информации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр мониторинга нарушений прав российских журналистов и СМИ при СПЧ.

Отмечается, что антилидером по задержаниям сотрудников СМИ является Санкт-Петербург – там задержано восемь журналистов.

В Центре мониторинга заявили, что большинство журналистов отпущены после проверки документов.

Издание «Фонтанка.ру» сообщила, что корреспондента МР7 Георгия Маркова задержали в жилете прессы. По словам Маркова, он получил несколько ударов дубинкой и электрошокером.

Сегодня, 31 января, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.