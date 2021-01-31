Организаторы протестов применили новую тактику

Местом сбора участников московской несанкционированной акции 31 января ее координаторами была названа Лубянская площадь, но реализацию этого плана власти пресекли. С 8 часов утра были закрыты восемь центральных станций метро, перекрыт ряд улиц, в местах предполагаемых беспорядков закрылись магазины и предприятия общественного питания, кроме того, в ряде муниципальных округов запретили продажу алкоголя. Представители социальных сетей Tik-Tok, Telegram, Facebook и «ВК» были вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за призывы к незаконным акциям.

В ответ «штаб» акций «За Навального», ввел в действие, очевидно, домашнюю заготовку. Координируя своих сторонников посредством, по-видимому, тех же мессенджеров и соцсетей, организаторы начали «гонять» их с места на место. В итоге, на протяжении всего данного мероприятия, место протестного митинга менялось, как минимум, пять раз.

Если утром Леонид Волков (сам он находится за границей) заявил через Твиттер «нулевой отметкой» Лубянскую площадь, то уже через час она сменилась на окрестности станций метро «Красные ворота» и «Сухаревская», позже — на Комсомольскую площадь возле трёх вокзалов, ещё позже — на улицу Матросская тишина, в Сокольниках, возле одноимённого СИЗО. И напоследок группы протестующих опять были отправлены к метро «Комсомольская» на «финальный сбор».

Помимо заявленного намерения «внести сумятицу в ряды ОМОН», и заставить правоохранителей растянуть свои силы, «штабисты» могли рассчитывать на то, что их сторонники «где-нибудь да нарвутся» на жесткое противостояние с полицией и нацгвардией. Но, по наблюдениям вашего корреспондента, правоохранители старались держаться корректно со всеми, кто не старался совсем уж явно превратить суету «ходячего митинга» в реальную потасовку. Тем не менее, по данным проекта «ОВД-Инфо», число задержанных оказалось немалым, превысив 1 тыс. человек (в целом по России называется число более 4 тысяч).

Во второй половине дня оказкалось практически полностью парализовано движение на Третьем транспортном кольце и сокольнических улицах, в тот промежуток времени, когда их заняли группы протестующих, пришедших «штурмовать Бастилию», и «освободить Алексея Навального и всех политзаключённых» из СИЗО №1. Там и произошло наибольшее число задержаний.

В течение дня закрывались станции метро в местах протестов, помимо тех, о которых было объявлено накануне, в том числе «Красносельская» и «Сокольники». Но уже после пяти часов вечера все закрытые 31 января станции возобновили работу.