После несанкционированных протестов в Москве возбудили уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов во время несанкционированной акции в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката задержанного.

«Задержанный сегодня Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбужденному в 18:00 сегодня уголовному делу по 267 УК РФ – воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц», – сказал адвокат информагентству.

Ранее сообщалось, что участники несанкционированной акции протеста в центре Москвы перекрыли движение транспорта в районе Площади трех вокзалов. На Площади трех вокзалов произошли столкновения между протестующими и полицейскими. После столкновений полиция оцепила здание Ленинградского вокзала и начала зачищать площадь около него.