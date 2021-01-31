Участники несанкционированного митинга в Москве перекрыли движение в районе площади трех вокзалов

Участники несанкционированной акции протеста в центре Москвы перекрыли движение транспорта в районе Площади трех вокзалов, сообщает ТАСС.

РБК сообщает, на Площади трех вокзалов произошли столкновения между протестующими и полицейскими. После столкновений полиция оцепила здание Ленинградского вокзала и начала зачищать площадь около него, сообщает корреспондент РБК. Также полиция оттеснила протестующих, которые шли к Комсомольской площади со стороны станции Каланчевская и которые шли по Каланчевской улице.

Ранее сторонники оппозиционного политика Алексея Навального пытались собраться у станции от метро «Красные ворота», но сотрудники полиции проводили массовые задержания и оттеснили протестующих в сторону площади трех вокзалов.

В центре Москвы ограничено движение пешеходов и закрыто на вход и выход семь станций столичного метрополитена – Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. «В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», – заявили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Ограничения в центре столицы будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.

После 12:00 были закрыты станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота».