В городах Сибири и Дальнего Востока прошли митинги сторонников Навального

В городах Сибири и Дальнего Востока прошли несанкционированные митинги и шествия струнников арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Митинги начинались в 12:00 по местному времени в центре городов и в некоторых случаях переходили в шествия по городу.

Несанкционированные акции состоялись в Петропавловск-Камчатске, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Якутске, Перьми, Томске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Новокузнецке.

По сообщению правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» на 12:00 на несогласованных акциях в поддержку Навального по стране задержано 519 человек, в том числе и в Москве, где несанкционированный митинг еще не начался.

«РИА новости» подтверждает факты задержания в Москве участников несанкционированных акций. «Двух мужчин задержали у метро «Чистые пруды» в Москве. Их проводили в автозак на Чистопрудном бульваре у станции метро «Чистые пруды». Они не оказывали сопротивления полиции. Один из мужчин был задержан после проверки личных вещей», – сообщает агентство.

В центре Москвы ограничено движение пешеходов и закрыто на вход и выход семь станций столичного метрополитена – Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. «В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», – заявили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Ограничения в центре столицы будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.

После 12:00 были закрыты станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота».