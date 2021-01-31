В Совфеде призвали жёстко ответить на призыв ФБК к США ввести санкции

Призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к президенту США Джо Байдену ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц, «попахивает» изменой родине.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ Владимир Джабаров.

«Это попахивает изменой родине, – цитирует сенатора РИА Новости. – Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?».

По мнению Джабарова, призыв ФБК к Байдену должен получить очень жёсткую реакцию со стороны ФСБ и Генеральной прокуратуры России.

«Это должно жёстко пресекаться. Должна быть очень жёсткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генеральной прокуратуры, так и ФСБ», – резюмировал член Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что ФБК попросил президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 высокопоставленных граждан России.

По данным телеканала CNN, соответствующее послание передал в администрацию Белого дома исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. По его словам, ФБК просит из-за ареста Алексея Навального принять ограничительные меры в отношении 35 лиц, приближённых к президенту РФ Владимиру Путину.

В частности, в список ФБК включены: премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Газпрома Алексей Миллер, председатель ЦИК Элла Памфилова, бизнесмены Роман Абрамович и Олег Дерипаска, а также некоторые другие.

* «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) – некоммерческая организация, которая Минюстом РФ внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.