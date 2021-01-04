Большинство стран ОПЕК+ готовы поддержать текущий уровень добычи нефти на февраль

Большинство стран ОПЕК+ выступили за продление нынешних уровней добычи на февраль, передает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. Собеседник агентства, который участвовал в переговорах, сообщил, что у России на этот счет другая позиция

«Большая часть стран - членов ОПЕК+ склоняется к тому, что в феврале не нужно увеличивать добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки»,- рассказал источник ТАСС. Он подтвердил, что большинство стран поддерживают продление на февраль.

Министры стран ОПЕК+ проводят 4 января заседание, главной повесткой дня которого является определение уровня добычи нефти на февраль. На предыдущей встрече, 3 декабря, участники пришли к договоренности о постепенном восстановлении производства сырья, начиная с января, в объеме не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. Каждое последующее увеличение будет обсуждаться на отдельной встрече. За первые месяцы 2021 года ОПЕК+ планирует восстановить добычу нефти почти на 2 млн б/с. В мае прошлого года при реализации сделки страны сокращали добычу нефти на 9,7 млн б/с, с августа эта квота смягчилась до 7,7 млн б/с.